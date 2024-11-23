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Дзюба: те, кто «привёз» голы в матче с «Рубином», извинились в раздевалке

Дзюба: те, кто «привёз» голы в матче с «Рубином», извинились в раздевалке
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба поделился мнением о минувшем матче 16-го тура чемпионата России, в котором тольяттинская команда проиграла «Рубину» со счётом 0:3.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Даку – 10'     2:0 Даку – 20'     3:0 Фамейе – 88'    

«Самое обидное, что «Рубин» ничего такого всерьёз не продемонстрировал. Мы сами себя похоронили. Это, конечно, катастрофа, но нам надо готовиться к следующим играм, поэтому идём дальше. Потом проанализируем, погорюем. Если бы мы сами себе не «привозили», всё могло сложиться по‑другому. Приятно было, что парни, которые «привезли» голы, извинились перед командой в раздевалке. Я считаю, что это хороший знак для нас всех. Мы едины, мы идём до конца, осталось три матча. Если, например, «Спартак» нас без шансов укатал, то с «Рубином» мы сами себя укатали», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

После 16 матчей чемпионата России «Акрон» набрал 16 очков и занимает девятое место. «Рубин» заработал 22 очка и располагается на седьмой строчке.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. В общей сложности 36-летний нападающий провёл на поле 554 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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