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ЦСКА — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:15 мск

ЦСКА — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:15 мск
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Сегодня, 23 ноября, состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский ЦСКА и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Стартовый свисток прозвучит в 14:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 15 сыгранных туров московский ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Марко Николича имеют в своём активе 27 очков. «Ростов» набрал 17 очков после аналогичного количества матчей. Команда находится на восьмой строчке.

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