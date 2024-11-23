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Гранат: если в обороне «Спартака» будет Абена, «Локомотив» создаст много головной боли

Гранат: если в обороне «Спартака» будет Абена, «Локомотив» создаст много головной боли
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Бывший защитник московского «Спартака» Владимир Гранат поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура РПЛ, в котором красно-белые встретятся с «Локомотивом». Игра состоится сегодня, 23 ноября. Начало — в 18:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак», к сожалению для болельщиков команды, играет нестабильно. А потеря в лице Бабича является очень серьёзной. Если в обороне будет играть Абена, «Локомотив» своей атакой создаст «Спартаку» много головной боли. Надеюсь, что футбольное поле будет в хорошем состоянии, его успеют подготовить и сильный снегопад никак не отразится на качестве футбола», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После первого круга РПЛ «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков по итогам 15 встреч. «Локомотив» занимает третье место, в активе у железнодорожников 34 очка. Лидирует в чемпионате России «Краснодар», опережающий идущий следом «Зенит» на одно очко.

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