Гранат: если в обороне «Спартака» будет Абена, «Локомотив» создаст много головной боли

Бывший защитник московского «Спартака» Владимир Гранат поделился ожиданиями от предстоящего матча 16-го тура РПЛ, в котором красно-белые встретятся с «Локомотивом». Игра состоится сегодня, 23 ноября. Начало — в 18:00 мск.

«Спартак», к сожалению для болельщиков команды, играет нестабильно. А потеря в лице Бабича является очень серьёзной. Если в обороне будет играть Абена, «Локомотив» своей атакой создаст «Спартаку» много головной боли. Надеюсь, что футбольное поле будет в хорошем состоянии, его успеют подготовить и сильный снегопад никак не отразится на качестве футбола», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После первого круга РПЛ «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков по итогам 15 встреч. «Локомотив» занимает третье место, в активе у железнодорожников 34 очка. Лидирует в чемпионате России «Краснодар», опережающий идущий следом «Зенит» на одно очко.