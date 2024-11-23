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Матвей Сафонов высказался о конкуренции с Доннаруммой в «ПСЖ»

Матвей Сафонов высказался о конкуренции с Доннаруммой в «ПСЖ»
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Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о конкуренции с Джанлуиджи Доннаруммой за место в основном составе французского клуба.

«Я думаю, что все наши матчи довольно похожи. Мы делим игры с Джиджи, и у нас есть всего несколько возможностей, чтобы хорошо выступить и заявить о себе. Конкуренция с Доннаруммой? Это нормальная ситуация. Мы работаем вместе и вместе прогрессируем», — приводит слова Сафонова Topmercato со ссылкой на DAZN.

Вчера, 22 ноября, Сафонов провёл без пропущенных голов встречу 12-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой». Парижане крупно выиграли на своём домашнем стадионе «Парк де Пренс» со счётом 3:0. Таким образом, на счету Сафонова осталось два пропущенных мяча в пяти матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах.

Франция — Лига 1 . 12-й тур
22 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Тулуза
Тулуза
1:0 Невеш – 35'     2:0 Бералдо – 84'     3:0 Витинья – 90+1'    
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