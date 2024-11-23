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Руслан Нигматуллин: «Локомотив» выглядит предпочтительнее и стабильнее, чем «Спартак»

Руслан Нигматуллин: «Локомотив» выглядит предпочтительнее и стабильнее, чем «Спартак»
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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о матче 16-го тура РПЛ со «Спартаком», который состоится 23 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» — «Локомотив» — это главный матч этого тура. Нельзя сказать, что эти команды ярые противники, но их матчи всегда очень интересны. В этой игре будет проверка для двух тренеров, команд и всех футболистов, насколько у них серьёзные задачи. «Локомотив» выглядит предпочтительнее и стабильнее, чем «Спартак». Но у красно-белых яркие матчи чередуются с откровенно провальными играми. Предполагаю, что в этом дерби будет боевая яркая ничья», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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