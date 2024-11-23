Головин двумя словами отреагировал на победу «Монако» в матче с «Брестом»
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Атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу монегасков в матче 12-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (3:2), в котором российский футболист отметился голом.
Франция — Лига 1 . 12-й тур
22 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 2
Брест
Брест
1:0 Аклиуш – 5' 2:0 Головин – 24' 2:1 Сима – 50' 3:1 Аклиуш – 90+1' 3:2 Ажорк – 90+6'
«Важная победа», — написал Головин в своём телеграм-канале.
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. В общей сложности Головин провёл на поле 857 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.
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