Головин двумя словами отреагировал на победу «Монако» в матче с «Брестом»

Атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу монегасков в матче 12-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (3:2), в котором российский футболист отметился голом.

«Важная победа», — написал Головин в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. В общей сложности Головин провёл на поле 857 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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