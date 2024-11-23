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Гвардиола: нам не хватает Родри, представьте, если бы «Барселона» при мне была без Месси

Гвардиола: нам не хватает Родри, представьте, если бы «Барселона» при мне была без Месси
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о важности для команды полузащитника Родри, выбывшего до конца нынешнего сезона из-за травмы.

«Нам не хватает Родри — лучшего игрока в мире. Представьте себе наш период в «Барселоне», когда Месси был лучшим футболистом, но мы бы играли в том сезоне без Месси», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Сегодня, 23 ноября, «Манчестер Сити» встретится с «Тоттенхэмом» в матче 12-го тура английской Премьер-лиги. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
23 ноября 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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