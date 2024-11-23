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Руслан Нигматуллин: «Ростову» есть что противопоставить ЦСКА

Руслан Нигматуллин: «Ростову» есть что противопоставить ЦСКА
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о матче 16-го тура РПЛ, в котором ЦСКА встретится с «Ростовом». Матч состоится сегодня, 23 ноября. Начало игры — в 14:15 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ростов» наконец-то начал побеждать, немного выправив своё положение. С этим может быть связано, что ЦСКА будет непросто. Безусловно, у армейцев будет преимущество, потому что они играют дома. Но подопечным Валерия Георгиевича Карпина есть что противопоставить в нынешнем состоянии. Должен быть интересный и результативный футбол», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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