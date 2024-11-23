Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Монпелье. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деменко: «Краснодару» предстоит тяжелейший выезд — «Химки» могут преподнести сюрпризы

Деменко: «Краснодару» предстоит тяжелейший выезд — «Химки» могут преподнести сюрпризы
Комментарии

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о предстоящем матче 16-го тура РПЛ, в котором «быки» сыграют с «Химками». Игра состоится сегодня, 23 ноября. Начало — в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Химки
Химки
Не начался
Краснодар
Краснодар
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодару» предстоит тяжелейший выездной матч с «Химками». «Химки» играют дома по-другому, если не брать кубковые матчи. Команда может преподнести сюрпризы — мы видели игру с «Локомотивом» и «Зенитом». Для «Краснодара» снегопад в Москве — не лучший вариант в плане поля. Команда привыкла к лучшим условиям. Но футболисты всё равно понимают, что в матчах с такими командами не нужна потеря очков, хотя в таких играх очень сложно», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Форвард «Краснодара» Кокшаров ответил, задумывался ли о смене спортивного гражданства
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android