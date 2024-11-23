Деменко: «Краснодару» предстоит тяжелейший выезд — «Химки» могут преподнести сюрпризы

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о предстоящем матче 16-го тура РПЛ, в котором «быки» сыграют с «Химками». Игра состоится сегодня, 23 ноября. Начало — в 16:30 мск.

«Краснодару» предстоит тяжелейший выездной матч с «Химками». «Химки» играют дома по-другому, если не брать кубковые матчи. Команда может преподнести сюрпризы — мы видели игру с «Локомотивом» и «Зенитом». Для «Краснодара» снегопад в Москве — не лучший вариант в плане поля. Команда привыкла к лучшим условиям. Но футболисты всё равно понимают, что в матчах с такими командами не нужна потеря очков, хотя в таких играх очень сложно», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.