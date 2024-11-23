«Я рад работать с Пепом». Холанд рассказал, чему он учится у Гвардиолы

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал о работе с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.

«Пеп действительно заботится о команде. Я учусь у него, как стать командным игроком и лучше проявлять себя в составе коллектива на поле. Он многого требует, но мне это нравится. Гвардиола прямой и честный — говорит тебе правду. Он хочет развивать меня всё больше и больше, и мне нравится его энергетика. Пеп — хороший человек, я рад работать с ним», — приводит слова Холанда официальный сайт «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

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