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Деменко: для Станковича головоломка, кого ставить в защиту на матч с «Локомотивом»

Деменко: для Станковича головоломка, кого ставить в защиту на матч с «Локомотивом»
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом», который состоится сегодня, 23 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Отсутствие Бабича и Литвинова однозначно повлияет на игру с «Локомотивом». Оба футболиста являются ключевыми для «Спартака». Для Станковича головоломка, кого ставить в защиту на предстоящую игру. Ведь «Локомотив» — достаточно быстрая команда с хорошими контрвыпадами. Даже видя, что «Локомотив» идёт на третьем месте в таблице, нельзя сказать, что он сильнее «Спартака». Фаворита в матче нет.

Игроки обеих команд привыкли к снегопаду, тем более на стадионе есть система подогрева, но из-за этого поле становится мягче. Поэтому футболистам в лице Батракова будет сложнее на таком поле. А игрокам с крупными габаритами будет легче. Это мы знаем из опыта. Но поле всё равно выравнивает шансы», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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