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РПЛ сделала заявление в связи с прогнозируемым снегопадом в Московском регионе

РПЛ сделала заявление в связи с прогнозируемым снегопадом в Московском регионе
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги на своём официальном сайте сделала заявление в связи с прогнозируемым снегопадом в Московском регионе, способным повлиять на проведение ряда матчей 16-го тура РПЛ, которые состоятся сегодня, 23 ноября.

«В связи с сильным снегопадом, который прогнозируют в Московском регионе, сотрудники Российской Премьер-Лиги предпринимают необходимые меры для проведения матчей в установленное время.

Напоминаем, что сегодня запланированы игры ЦСКА — «Ростов» и «Спартак» — «Локомотив», а также «Химки» — «Краснодар».

При необходимости эти матчи пройдут с использованием контрастных мячей. В случае критического ухудшения погодных условий регламент лиги позволяет переносить матчи на резервные даты.

Первая из игр должна пройти на «ВЭБ Арене». На данный момент ситуация спокойная, температура поля – 18 градусов, выпавший на газон снег тает.

Всю необходимую информацию и дальнейший мониторинг ситуации мы будем публиковать на официальных ресурсах лиги», — написано на официальном сайте РПЛ.

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