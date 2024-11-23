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Тарханов — о погоде в Москве: мы в своё время играли на грязи и льду, никто не жаловался

Тарханов — о погоде в Москве: мы в своё время играли на грязи и льду, никто не жаловался
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Бывший тренер ряда российских клубов Александр Тарханов поделился мыслями о предстоящем матче 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом», а также высказался о погодных условиях в Москве. Встреча состоится сегодня, 23 ноября. Начало — в 14:15 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, «Ростов» в матче с ЦСКА будет играть строго в обороне, рассчитывая на контратаки. Армейцы же будут стараться играть на позиционных атаках, где у них не всегда всё получается. ЦСКА играет дома, поэтому какое-то преимущество в этом матче будет у красно-синих. Возможно, что команды сыграют 0:0, как в 1-м туре. У «Ростова» будет пространство, которым будут пользоваться их футболисты хорошего качества.

Что касается снегопада в Москве, всё зависит от того, как уберут снег с поля. Но самое главное на таком поле — это умение играть. Мы в своё время играли на грязи и льду, никто не жаловался», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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