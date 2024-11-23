Пресс-служба РПЛ показала актуальное состояние газона на «Арене Химки» и «ВЭБ Арене»

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги в связи с прогнозируемым снегопадом в Московском регионе опубликовала в своём телеграм-канале фотографии с актуальном состоянием газона на стадионах «Арена Химки» и «ВЭБ Арена», где сегодня, 23 ноября, состоятся матчи 16-го тура чемпионата.

«Арена Химки» Фото: Пресс-служба РПЛ в своём телеграм-канале

«ВЭБ Арена» Фото: Пресс-служба РПЛ в своём телеграм-канале

Ранее РПЛ сообщила, что при необходимости эти матчи пройдут с использованием контрастных мячей. В случае критического ухудшения погодных условий регламент лиги позволяет переносить матчи на резервные даты.

ЦСКА примет на своём домашнем стадионе «Ростов». Встреча начнётся в 14:15 мск. На подмосковном стадионе сыграют местные «Химки» и «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.