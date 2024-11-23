«Арсенал» — «Ноттингем Форест»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Ноттингем Форест». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 19 очков за 11 матчей. «Ноттингем Форест» заработал 19 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 28 очков за 11 игр.

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