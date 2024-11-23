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«Енисей» и «Шинник» сыграли вничью в матче 20-го тура Первой лиги

«Енисей» и «Шинник» сыграли вничью в матче 20-го тура Первой лиги
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Завершился матч 20-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и ярославский «Шинник». Команды играли на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Игорем Захаровым (Казань). Стартовый свисток прозвучал в 10:00 мск.

Россия — Мелбет Первая лига . 20-й тур
23 ноября 2024, суббота. 10:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 0
Шинник
Ярославль

Команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Встреча завершилась вничью — 0:0.

После этой игры в активе «Енисея» стало 24 очка. Красноярцы поднялись на 10-е место в турнирной таблице чемпионата. «Шинник» набрал 20 очков и на данный момент располагается на 14-й строчке. Возглавляет таблицу Первой лиги «Балтика» с 39 очками.

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