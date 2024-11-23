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Гвардиола: кажется, что 75% клубов АПЛ хотят исключения «Сити» из чемпионата

Гвардиола: кажется, что 75% клубов АПЛ хотят исключения «Сити» из чемпионата
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что большинство клубов чемпионата Англии хотят, чтобы «горожан» исключили из АПЛ на фоне обвинений в 115 нарушениях финансовых правил лиги.

«Я уже говорил [по поводу 115 обвинений]: «Посмотрите и подождите». Но люди твердят, что «Манчестер Сити» нужно немедленно исключить из лиги, как будто бы этого хотят 75% клубов АПЛ.

Я знаю, что они делают за кулисами, но не живу, думая об этом», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В феврале минувшего года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по данному делу начались в сентябре. Ранее сообщалось, что решение по указанному делу должно быть вынесено грядущей весной.

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