Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сент-Этьен — Монпелье. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лестер» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 15:30 мск

«Лестер» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 15:30 мск
Комментарии

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лестер Сити» и лондонский «Челси». Команды будут играть на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере (Англия). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир). Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Англия — Премьер-лига . 12-й тур
23 ноября 2024, суббота. 15:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент лондонский «Челси» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Энцо Марески набрали 19 очков за 11 матчей. «Лестер» имеет в своём активе 10 очков после аналогичного количества встреч и располагается на 15-й строчке.

Материалы по теме
«Вернусь победителем вопреки всему». Капитан «Челси» Джеймс сделал заявление после травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android