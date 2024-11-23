«Лестер» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 15:30 мск

Сегодня, 23 ноября, состоится матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Лестер Сити» и лондонский «Челси». Команды будут играть на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере (Англия). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир). Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На данный момент лондонский «Челси» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Энцо Марески набрали 19 очков за 11 матчей. «Лестер» имеет в своём активе 10 очков после аналогичного количества встреч и располагается на 15-й строчке.