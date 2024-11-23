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Состав «Зенита» был представлен в эфире с эмблемой «Спартака» перед матчем с «Оренбургом»

Состав «Зенита» был представлен в эфире с эмблемой «Спартака» перед матчем с «Оренбургом»
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Состав «Зенита» перед матчем 16-го тура чемпионата России с «Оренбургом», проходящим в эти минуты, был представлен с эмблемой «Спартака» в эфире телеканала «Матч Премьер». Кроме того, логотип московского клуба был отображён возле названия сине-бело-голубых в графике расписания игр тура, при этом рядом с названием «Оренбурга» появилась эмблема «Динамо».

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. На момент выхода новости счёт в игре 0:0.

«Оренбург» занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за 15 матчей. «Зенит» заработал 36 очков и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 37 очков за 15 игр.

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