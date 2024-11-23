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Алексей Миранчук рассказал, с какой сборной хочет сыграть

Алексей Миранчук рассказал, с какой сборной хочет сыграть
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Полузащитник американской «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук рассказал, с какой национальной командой хочет сыграть.

«Рад, что мне посчастливилось играть против хороших сборных: Бразилия, Аргентина, Испания, Бельгия. Сейчас хотел бы сыграть против Италии», — приводит слова Миранчука Sport24.

Ранее Миранчук выступал за московский «Локомотив». В составе железнодорожников полузащитник становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны. Также Алексей играл в Серии А за «Аталанту» и «Торино» с 2020 по 2024 год. Хавбек провёл 100 матчей в чемпионате Италии, в которых отметился 13 забитыми мячами и 18 результативными передачами. С лета 2024 года игрок выступает за американскую «Атланту Юнайтед». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в € 10 млн.

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