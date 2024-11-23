Луис Энрике ответил на вопрос о попадании Сафонова в состав «ПСЖ» в матче с «Тулузой»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил на вопрос, почему принял решение поставить в стартовый состав команды на матч 12-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой» (3:0) российского голкипера Матвея Сафонова.

«Был ли россиянин поставлен в стартовый состав по тактическим соображениям? Да. Может ли он встряхнуть иерархию вратарей в команде? Может быть, а может, и нет», — приводит слова Энрике RMC Sport.

«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 32 очка за 12 матчей. «Тулуза» находится на 10-й строчке, заработав 15 очков за аналогичное количество игр.