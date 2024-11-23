Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Энрике ответил на вопрос о попадании Сафонова в состав «ПСЖ» в матче с «Тулузой»

Луис Энрике ответил на вопрос о попадании Сафонова в состав «ПСЖ» в матче с «Тулузой»
Комментарии

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил на вопрос, почему принял решение поставить в стартовый состав команды на матч 12-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой» (3:0) российского голкипера Матвея Сафонова.

Франция — Лига 1 . 12-й тур
22 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Тулуза
Тулуза
1:0 Невеш – 35'     2:0 Бералдо – 84'     3:0 Витинья – 90+1'    

«Был ли россиянин поставлен в стартовый состав по тактическим соображениям? Да. Может ли он встряхнуть иерархию вратарей в команде? Может быть, а может, и нет», — приводит слова Энрике RMC Sport.

«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 32 очка за 12 матчей. «Тулуза» находится на 10-й строчке, заработав 15 очков за аналогичное количество игр.

Материалы по теме
Матвей Сафонов высказался о конкуренции с Доннаруммой в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android