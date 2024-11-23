Луис Энрике ответил на вопрос о попадании Сафонова в состав «ПСЖ» в матче с «Тулузой»
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике ответил на вопрос, почему принял решение поставить в стартовый состав команды на матч 12-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой» (3:0) российского голкипера Матвея Сафонова.
Франция — Лига 1 . 12-й тур
22 ноября 2024, пятница. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
3 : 0
Тулуза
Тулуза
1:0 Невеш – 35' 2:0 Бералдо – 84' 3:0 Витинья – 90+1'
«Был ли россиянин поставлен в стартовый состав по тактическим соображениям? Да. Может ли он встряхнуть иерархию вратарей в команде? Может быть, а может, и нет», — приводит слова Энрике RMC Sport.
«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2024/2025. Команда набрала 32 очка за 12 матчей. «Тулуза» находится на 10-й строчке, заработав 15 очков за аналогичное количество игр.
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