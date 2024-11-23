«Оренбург» — «Зенит»: Коваленко удалён с поля на 38-й минуте

В эти минуты идёт матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и «Зенит». Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. На момент выхода новости счёт в матче 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 38-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник хозяев Александр Коваленко. Минувшим летом 21-летний футболист перешёл в «Оренбург» из «Зенита».

«Оренбург» занимает 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала восемь очков за 15 матчей. «Зенит» заработал 36 очков и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 37 очков за 15 игр.

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