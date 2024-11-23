«Барселона» может отказаться от идеи покупки Дэвида из-за цены его перехода — Sport.es

«Барселона» сомневается в целесообразности покупки 24-летнего нападающего «Лилля» Джонатана Дэвида из-за цены его потенциального перехода. Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, общая стоимость трансфера канадского футболиста составит около € 80 млн, куда будет включена зарплата игрока за четыре года, подписной бонус и комиссия агента. В «Барселоне» считают данную сумму приемлемой, но неподходящей конкретно для них в нынешней финансовой ситуации клуба.
Подчёркивается, что на текущий момент сине-гранатовые не предпринимали шагов для подписания Дэвида.
В нынешнем сезоне Дэвид принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.
Самый дорогой трансфер в истории футбола: