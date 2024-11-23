Холанд: в нынешнем сезоне у «Манчестер Сити» много взлётов и падений

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о состоянии команды в нынешнем сезоне.

«В этом сезоне всё шло хорошо, но не идеально. Было много взлётов и падений. Мы начали очень хорошо, а потом у нас начались некоторые проблемы. Было и хорошее, и плохое. Мы сосредоточены на том, что будет дальше, и постараемся сделать всё возможное в следующих играх – мы должны атаковать.

Конечно, мы столкнулись с большим количеством травм, но, в конце концов, кто бы ни играл, нужно делать всё возможное для команды и клуба — вот что важно», — приводит слова Холанда официальный сайт «Манчестер Сити».

В последних четырёх встречах «горожане» проиграли «Тоттенхэму» в Кубке английской лиги (1:2), «Борнмуту» (1:2) и «Брайтону» (1:2) в чемпионате Англии, а также «Спортингу» (1:4) в Лиге чемпионов.

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