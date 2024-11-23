Головин прервал 14-матчевую сухую серию в чемпионате Франции

Российский атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин прервал 14-матчевую сухую серию во французской Лиге 1, забив гол в ворота «Бреста» (3:2) во встрече 12-го тура соревнования.

Последний раз 28-летний футболист отмечался голом в Лиге 1 в матче 21-го тура минувшего сезона с «Ниццей», который состоялся 11 февраля. В той игре монегаски одержали победу со счётом 3:2.

Всего в нынешнем сезоне Головин принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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