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Головин прервал 14-матчевую сухую серию в чемпионате Франции

Головин прервал 14-матчевую сухую серию в чемпионате Франции
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Российский атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин прервал 14-матчевую сухую серию во французской Лиге 1, забив гол в ворота «Бреста» (3:2) во встрече 12-го тура соревнования.

Франция — Лига 1 . 12-й тур
22 ноября 2024, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
3 : 2
Брест
Брест
1:0 Аклиуш – 5'     2:0 Головин – 24'     2:1 Сима – 50'     3:1 Аклиуш – 90+1'     3:2 Ажорк – 90+6'    

Последний раз 28-летний футболист отмечался голом в Лиге 1 в матче 21-го тура минувшего сезона с «Ниццей», который состоялся 11 февраля. В той игре монегаски одержали победу со счётом 3:2.

Всего в нынешнем сезоне Головин принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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