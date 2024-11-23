«Это он ещё не на пике». Руслан Безруков — о словах Дзюбы, что Даку сильнее Роналду

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков высказался об игре нападающего Мирлинда Даку в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (3:0). Албанский форвард отметился дублем.

— Дзюба говорит, что Даку сегодня сильнее Ибрагимовича и Криштиану Роналду. Ты согласен с ним?

— Мне кажется, в нынешней ситуации вполне возможно. В целом Даку сейчас, наверное, даже не на пике формы, а мы хотим увидеть его как раз таки на пике. Будем стараться делать всё возможное, помогать ему, чтобы он выходил на свой пик, как и каждый из наших партнёров по команде, — приводит слова Безрукова «Матч ТВ».

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 22 очка за 16 матчей. «Акрон» располагается на девятой строчке, заработав 16 очков. На первом месте находится «Краснодар» (37).