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«Это он ещё не на пике». Руслан Безруков — о словах Дзюбы, что Даку сильнее Роналду

«Это он ещё не на пике». Руслан Безруков — о словах Дзюбы, что Даку сильнее Роналду
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Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков высказался об игре нападающего Мирлинда Даку в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (3:0). Албанский форвард отметился дублем.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Даку – 10'     2:0 Даку – 20'     3:0 Фамейе – 88'    

— Дзюба говорит, что Даку сегодня сильнее Ибрагимовича и Криштиану Роналду. Ты согласен с ним?
— Мне кажется, в нынешней ситуации вполне возможно. В целом Даку сейчас, наверное, даже не на пике формы, а мы хотим увидеть его как раз таки на пике. Будем стараться делать всё возможное, помогать ему, чтобы он выходил на свой пик, как и каждый из наших партнёров по команде, — приводит слова Безрукова «Матч ТВ».

«Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 22 очка за 16 матчей. «Акрон» располагается на девятой строчке, заработав 16 очков. На первом месте находится «Краснодар» (37).

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