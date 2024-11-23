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Соболев, получивший жёлтую в первом тайме игры с «Оренбургом», был заменён в перерыве

Соболев, получивший жёлтую в первом тайме игры с «Оренбургом», был заменён в перерыве
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев был заменён в перерыве матча 16-го тура чемпионата России с «Оренбургом», проходящего в эти минуты. На 19-й минуте первого тайма футболист получил жёлтую карточку за эмоциональную реакцию на решение лайнсмена.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ерохин – 90+6'    
Удаления: Коваленко – 38' / нет

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 10 матчах РПЛ, в которых он не отметился результативными действиями. Соболев сыграл четыре матча в Фонбет Кубке России, где забил два гола и сделал ассист. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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