ЦСКА показал специальную капитанскую повязку Акинфеева, посвящённую Дню матери

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев выйдет на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» в специальной капитанской повязке, посвящённой предстоящему Дню матери. Игра состоится сегодня, 23 ноября. Начало — в 14:15 мск.

Фото: ПФК ЦСКА

«Завтра, в последнее воскресенье ноября, отмечается День матери! Именно поэтому сегодня на капитанской повязке Игоря Акинфеева будет изображена его мама – Ирина Владимировна!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Напомним, контракт голкипера с ЦСКА рассчитан до 2026 года. Сейчас вратарю 38 лет. Акинфеев выступает за красно-синих с 2003 года, в составе команды он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА.