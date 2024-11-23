Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА показал специальную капитанскую повязку Акинфеева, посвящённую Дню матери

ЦСКА показал специальную капитанскую повязку Акинфеева, посвящённую Дню матери
Комментарии

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев выйдет на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» в специальной капитанской повязке, посвящённой предстоящему Дню матери. Игра состоится сегодня, 23 ноября. Начало — в 14:15 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
1-й тайм
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Келлвен – 4'    

Фото: ПФК ЦСКА

«Завтра, в последнее воскресенье ноября, отмечается День матери! Именно поэтому сегодня на капитанской повязке Игоря Акинфеева будет изображена его мама – Ирина Владимировна!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Напомним, контракт голкипера с ЦСКА рассчитан до 2026 года. Сейчас вратарю 38 лет. Акинфеев выступает за красно-синих с 2003 года, в составе команды он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА.

Материалы по теме
Фото
Пресс-служба РПЛ показала актуальное состояние газона на «Арене Химки» и «ВЭБ Арене»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android