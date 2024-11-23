Стало известно, почему «Зенит» был представлен с эмблемой «Спартака» перед игрой РПЛ

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин объяснил, почему при демонстрации состава «Зенита» в эфире телеканала «Матч Премьер» в преддверии игры 16-го тура чемпионата России с «Оренбургом» он был представлен с эмблемой «Спартака». Также логотип московского клуба был отображён возле названия сине-бело-голубых в графике расписания игр тура, при этом рядом с названием «Оренбурга» появилась эмблема «Динамо».

«Сегодня перед стартовым матчем дня 16-го тура РПЛ произошёл программный сбой на графической станции подрядной организации — партнёра по оформлению трансляций. Из-за этого некоторые эмблемы клубов отображались в эфире некорректно. Причиной сбоя послужило одновременное открытие нескольких архивных файлов из базы данных. По итогам данного эпизода оператор графики отстранён подрядчиком от эфирной работы, а наши специалисты предпринимают необходимые усилия для стабильной работы системы на следующих трансляциях.

Приношу вам извинения за произошедшую ситуацию», — написал Тащин в своём телеграм-канале.

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