«Зенит» продлил серию без поражений во всех турнирах до девяти матчей

Обыграв «Оренбург» в матче 16-го тура чемпионата России (1:0), «Зенит» продлил серию без поражений во всех турнирах до девяти игр.

В последних девяти встречах во всех соревнованиях у сине-бело-голубых восемь побед и ничья. Последний раз подопечные Сергея Семака проигрывали в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2), который состоялся 28 сентября.

После 16 игр чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и на текущий момент занимает первое место. 37 очков заработал «Краснодар», располагающийся на второй строчке, однако у «быков» есть игра в запасе, которая состоится сегодня, 23 ноября. «Краснодар» встретится с «Химками».

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