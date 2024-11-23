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«Зенит» продлил серию без поражений во всех турнирах до девяти матчей

«Зенит» продлил серию без поражений во всех турнирах до девяти матчей
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Обыграв «Оренбург» в матче 16-го тура чемпионата России (1:0), «Зенит» продлил серию без поражений во всех турнирах до девяти игр.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ерохин – 90+6'    
Удаления: Коваленко – 38' / нет

В последних девяти встречах во всех соревнованиях у сине-бело-голубых восемь побед и ничья. Последний раз подопечные Сергея Семака проигрывали в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2), который состоялся 28 сентября.

После 16 игр чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и на текущий момент занимает первое место. 37 очков заработал «Краснодар», располагающийся на второй строчке, однако у «быков» есть игра в запасе, которая состоится сегодня, 23 ноября. «Краснодар» встретится с «Химками».

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