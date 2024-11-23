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Игроки ЦСКА вышли на матч с «Ростовом» в особенных футболках, посвящённых Дню матери

Игроки ЦСКА вышли на матч с «Ростовом» в особенных футболках, посвящённых Дню матери
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Футболисты московского ЦСКА вышли на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» в специальных футболках, посвящённых предстоящему Дню матери. Игра проходит в эти минуты. На момент написания новости идёт восьмая минута, счёт 1:0 в пользу армейцев.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
1-й тайм
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Келлвен – 4'    

«В преддверии Дня матери, который будет отмечаться завтра, наша команда вышла на матч с «Ростовом» в особенных футболках. На каждой из них — собственная фраза футболиста о любимой маме. Также перед матчем на экранах «ВЭБ Арены» вместо привычных профайлов игроков были показаны их семейные фото. Поздравляем наших драгоценных мам с праздником! И обращаемся к нашим болельщикам — давайте сделаем так, чтобы день мамы был каждый день», — говорится в заявлении пресс-службы в телеграм-канале.

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