Ерохин — рекордсмен «Зенита» в XXI веке по голам, забитым после выхода на замену

Поразив ворота «Оренбурга» в матче 16-го тура чемпионата России (0:1), полузащитник «Зенита» Александр Ерохин стал рекордсменом сине-бело-голубых в XXI веке по количеству голов, забитых после выхода со скамейки — 11. Об этом информирует Opta Sports.

Напомним, Ерохин появился на поле на 79-й минуте встречи. На 90+6-й минуте полузащитник отметился голом.

Поразив ворота «Оренбурга», Ерохин опередил по количеству мячей, забитых после выхода на замену, крайнего нападающего Андрея Мостового и экс-форварда санкт-петербургского клуба Ивана Сергеева (оба забили по 10 мячей).

В нынешнем сезоне Ерохин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

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