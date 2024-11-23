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Ерохин — рекордсмен «Зенита» в XXI веке по голам, забитым после выхода на замену

Ерохин — рекордсмен «Зенита» в XXI веке по голам, забитым после выхода на замену
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Поразив ворота «Оренбурга» в матче 16-го тура чемпионата России (0:1), полузащитник «Зенита» Александр Ерохин стал рекордсменом сине-бело-голубых в XXI веке по количеству голов, забитых после выхода со скамейки — 11. Об этом информирует Opta Sports.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ерохин – 90+6'    
Удаления: Коваленко – 38' / нет

Напомним, Ерохин появился на поле на 79-й минуте встречи. На 90+6-й минуте полузащитник отметился голом.

Поразив ворота «Оренбурга», Ерохин опередил по количеству мячей, забитых после выхода на замену, крайнего нападающего Андрея Мостового и экс-форварда санкт-петербургского клуба Ивана Сергеева (оба забили по 10 мячей).

В нынешнем сезоне Ерохин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

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