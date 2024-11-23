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ЦСКА — «Ростов»: Келлвен открыл счёт в матче на 4-й минуте

ЦСКА — «Ростов»: Келлвен открыл счёт в матче на 4-й минуте
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В эти минуты проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский ЦСКА и «Ростов». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 14:15 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 14:15 МСК
ЦСКА
Москва
1-й тайм
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Келлвен – 4'    

На четвёртой минуте матча защитник ЦСКА Келлвен вывел свою команду вперёд.

После 15 сыгранных туров московский ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Марко Николича имеют в своём активе 27 очков. «Ростов» набрал 17 очков после аналогичного количества матчей. Команда находится на восьмой строчке.

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