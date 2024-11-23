Кобелев: где-то игроки «Зенита» пресытились и не всегда выкладываются на 100%

Бывший футболист «Зенита» Андрей Кобелев высказался об игре сине-бело-голубых в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» играет не так ярко, как раньше. Понятно, что где-то игроки пресытились и не всегда выкладываются на 100%. И в прошлом сезоне это было видно. После зимней паузы команда, имея шестиочковый отрыв, начала играть расхлябанно, но потом она всё-таки собралась и выиграла чемпионат.

Всё будет зависеть от того, как «Зенит» укрепится зимой. Мы все понимаем, что у клуба и так хороший состав, но у него есть возможность покупать хороших игроков. Но надо смотреть, кто придёт и кто уйдёт», — приводит слова Кобелева Metaratings.

После 16 игр чемпионата России «Зенит» набрал 39 очков и на текущий момент занимает первое место. 37 очков заработал «Краснодар», располагающийся на второй строчке, однако у «быков» есть игра в запасе, которая состоится сегодня, 23 ноября. «Краснодар» встретится с «Химками».