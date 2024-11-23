В «МЮ» считают, что Зиркзее «недостаточно хорош», игрок может быть продан — MEN

Некоторые руководители «Манчестер Юнайтед» считают, что 23-летний нападающий «красных дьяволов» Джошуа Зиркзее «недостаточно хорош». Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, в стане манкунианцев сомневаются относительно правильности решения подписать нидерландского футболиста минувшим летом. Ожидается, что в следующем году «Манчестер Юнайтед» будет искать более надёжного нападающего, из-за чего велика вероятность продажи одного из действующих форвардов «красных дьяволов», в том числе Зиркзее.

В нынешнем сезоне Зиркзее принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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