Александр Мостовой: если бы «Оренбург» играл без удаления, наиграл бы на ничью с «Зенитом»

Бывший полузащитник сборной России и СССР Александр Мостовой поделился мнением о матче 16-го тура РПЛ, в котором «Зенит» обыграл «Оренбург» со счётом 1:0.

«Тяжёлый матч для «Зенита». Но в таких матчах и проявляются все качества: дожать, задавить и выиграть. После отменённого гола «Зенита» думал, что «Оренбург» выстоит и будет ничья. Но игрок «Оренбурга», который должен был сыграть с Ерохиным, просто разинул варежку. Мне непонятно, зачем в центре поля в подкате прыгал Коваленко, зная, что у него есть карточка. Глупейший момент! Если бы «Оренбург» играл без удаления, наиграл бы на ничью. Даже в меньшинстве у них было пару хороших моментов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Самые титулованные футбольные клубы России: