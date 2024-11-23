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Александр Мостовой: если бы «Оренбург» играл без удаления, наиграл бы на ничью с «Зенитом»

Александр Мостовой: если бы «Оренбург» играл без удаления, наиграл бы на ничью с «Зенитом»
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Бывший полузащитник сборной России и СССР Александр Мостовой поделился мнением о матче 16-го тура РПЛ, в котором «Зенит» обыграл «Оренбург» со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ерохин – 90+6'    
Удаления: Коваленко – 38' / нет

«Тяжёлый матч для «Зенита». Но в таких матчах и проявляются все качества: дожать, задавить и выиграть. После отменённого гола «Зенита» думал, что «Оренбург» выстоит и будет ничья. Но игрок «Оренбурга», который должен был сыграть с Ерохиным, просто разинул варежку. Мне непонятно, зачем в центре поля в подкате прыгал Коваленко, зная, что у него есть карточка. Глупейший момент! Если бы «Оренбург» играл без удаления, наиграл бы на ничью. Даже в меньшинстве у них было пару хороших моментов», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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