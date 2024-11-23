Мостовой: «ПСЖ» бьют по воротам три раза за матч — конечно, Сафонов будет играть «на ноль»

Бывший футболист «Страсбурга» Александр Мостовой высказался об игре российского голкипера Матвея Сафонова в составе «ПСЖ».

«Когда Сафонов только переходил в «ПСЖ», я говорил, что у команды будет много игр, поэтому Матвей будет получать шансы. «ПСЖ» идёт на первом месте, а по воротам бьют три раза за матч — конечно, Сафонов будет играть «на ноль». Но Матвей пользуется своим шансом — правильно делает», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Вчера, 22 ноября, Сафонов провёл без пропущенных голов встречу 12-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой». Парижане крупно выиграли на своём домашнем стадионе «Парк де Пренс» со счётом 3:0. Таким образом, на счету Сафонова осталось два пропущенных мяча в пяти матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах.