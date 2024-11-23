Руслан Нигматуллин: Матвей Сафонов шаг за шагом ближе к посту номер один в «ПСЖ»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о российском голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове.

«Отрадно, как складываются дела у Матвея Сафонова в «ПСЖ». Сейчас нет равного положения у вратарей в команде и это нельзя назвать честной конкуренцией. Пока на тренера и руководство клуба давит авторитет Доннаруммы. Но в этом и прошлом сезонах нет ничего хорошего в игре итальянского вратаря. Это говорит о том, почему в клубе захотели усилить вратарскую линию. Матвей Сафонов шаг за шагом ближе к посту номер один и завоеванию авторитета», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Вчера, 22 ноября, Сафонов провёл без пропущенных голов встречу 12-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой». Парижане крупно выиграли на своём домашнем стадионе «Парк де Пренс» со счётом 3:0. Таким образом, на счету Сафонова осталось два пропущенных мяча в пяти матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах.