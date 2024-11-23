Александр Тарханов: «Спартак» непредсказуем — у «Локомотива» больше шансов на победу

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о матче 16-го тура РПЛ, в котором «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Игра состоится сегодня, 23 ноября.

«Что касается отсутствия Бабича и Литвинова у «Спартака», если у клуба есть командная игра, то неважно, кто играет в старте. Самое главное, как они будут играть. «Локомотив» сейчас выше в турнирной таблице, поэтому у них больше шансов на победу в предстоящем матче.

«Спартак» непредсказуем, они могут разорвать, а могут проиграть. У команды есть хорошие фрагменты игры, но не хватает стабильного футбола. Учитывая, что красно-белые проиграли в первом круге «Локомотиву», у них будут реваншистские настроения. Но самое главное, чтобы это пошло на пользу, а не во вред», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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