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Хесус Медина оценил выступление «Спартака» в первом круге РПЛ

Хесус Медина оценил выступление «Спартака» в первом круге РПЛ
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Футболист московского «Спартака» Хесус Медина оценил выступление красно-белых в первом круге Российской Премьер-Лиги.

«Нам не хватало стабильности в результатах. Выдавали удачную серию, следом обидно теряли очки. Сложнее всего нам приходится в матчах с командами, которые не дают пространства, обороняются очень низко. Но в последних турах перед паузой нам удалось набрать ход, победить в трёх турах подряд. Очень хочется продолжить эту серию», — приводит слова Медины пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

После первого круга РПЛ «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков по итогам 15 встреч.

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