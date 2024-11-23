Ерохин — о победе в матче с «Оренбургом»: видел по глазам ребят, что никто не опустил руки

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о победе в матче с «Оренбургом» в 16-м туре Российской Премьер-Лиги, в котором он забил победный гол на 90+6-й минуте встречи.

«Я видел по глазам ребят, что вообще никто не опустил руки. Все горели тем, чтобы забить победный гол. Думаю, за счёт этого настроя и того, что бились до конца, до последней минуты все вместе. Тот же Нурик [Нуралы Алип], который с первых минут первого тайма играл с травмой, можно сказать, на одной ноге, он сделал голевую передачу. Все красавцы сегодня», — приводит слова Ерохина пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Ерохин появился на поле на 79-й минуте встречи. На 90+6-й минуте полузащитник отметился голом.

В нынешнем сезоне Ерохин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

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