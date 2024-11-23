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Президент «Сьона» допустил, что Антон Миранчук не выйдет на поле до конца года

Президент «Сьона» допустил, что Антон Миранчук не выйдет на поле до конца года
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Президент «Сьона» Кристиан Константин ответил на вопрос о физическом состоянии российского полузащитника Антона Миранчука, ранее получившего повреждение.

«Возможно, Миранчук не сыграет до конца этого года. Есть осложнения — у Антона проблемы с мышцами живота. Последний матч перед паузой 15 декабря, а это через три недели. Он может не успеть восстановиться к этому времени», — приводит слова президента «Сьона» Sport24.

Миранчук присоединился к «Сьону» в минувшем сентябре в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник принял участие в семи матчах Суперлиги, в которых он не отметился результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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