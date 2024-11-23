Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Оренбургом» в матче 16-го тура РПЛ

Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Оренбургом» в матче 16-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе в матче с «Оренбургом» (1:0) в 16-м туре Российской Премьер-Лиги. Единственный мяч в игре был забит на 90+6-й минуте встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Ерохин – 90+6'    
Удаления: Коваленко – 38' / нет

«Очень сложно складывалась для нас игра, несмотря на то что мы получили численное преимущество. Тем не менее острые моменты создавать было непросто, «Оренбург» очень хорошо оборонялся. Стандартные положения — здесь мы тоже не так много остроты создавали, к сожалению.

Стоит отдать должное «Оренбургу», очень хорошо и остро контратаковали и в равных составах, и в меньшинстве. Поэтому для нас это, конечно, очень важная победа. Забили мяч, эмоционально порадовались, а его отменили. Но тем не менее ребята с удвоенной энергией побежали вперёд, несмотря на то что времени не так много оставалось, и смогли забить этот мяч — очень важный для нас. Плотность вверху турнирной таблицы очень большая, и потеря очков нежелательна, безусловно, в борьбе за первое место», — приводит слова Семака пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

Материалы по теме
Кобелев: где-то игроки «Зенита» пресытились и не всегда выкладываются на 100%
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android