Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Оренбургом» в матче 16-го тура РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе в матче с «Оренбургом» (1:0) в 16-м туре Российской Премьер-Лиги. Единственный мяч в игре был забит на 90+6-й минуте встречи.

«Очень сложно складывалась для нас игра, несмотря на то что мы получили численное преимущество. Тем не менее острые моменты создавать было непросто, «Оренбург» очень хорошо оборонялся. Стандартные положения — здесь мы тоже не так много остроты создавали, к сожалению.

Стоит отдать должное «Оренбургу», очень хорошо и остро контратаковали и в равных составах, и в меньшинстве. Поэтому для нас это, конечно, очень важная победа. Забили мяч, эмоционально порадовались, а его отменили. Но тем не менее ребята с удвоенной энергией побежали вперёд, несмотря на то что времени не так много оставалось, и смогли забить этот мяч — очень важный для нас. Плотность вверху турнирной таблицы очень большая, и потеря очков нежелательна, безусловно, в борьбе за первое место», — приводит слова Семака пресс-служба клуба на своём официальном сайте.