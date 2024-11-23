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Игрок «Спартака» Медина высказался о предстоящем дерби с «Локомотивом»

Игрок «Спартака» Медина высказался о предстоящем дерби с «Локомотивом»
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Футболист московского «Спартака» Хесус Медина поделился мыслями о предстоящем матче с «Локомотивом» в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится сегодня, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Матч первого круга с «Локо» ты пропустил.
— Когда не находишься на поле, а наблюдаешь за футболом как фанат, совсем другие мысли и ощущения. Но это была одна из худших игр в сезоне, и в тот момент у нас был неудачный отрезок. Однако сейчас команда в хорошей форме. И главный фактор — мы играем дома, где болельщики всегда делают нас сильнее. Нам необходимо многое изменить перед ответной встречей. Нужно быть сфокусированными, готовыми сражаться. И, конечно же, реализовать свои моменты, — приводит слова Медины пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

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