Игрок «Спартака» Медина высказался о предстоящем дерби с «Локомотивом»

Футболист московского «Спартака» Хесус Медина поделился мыслями о предстоящем матче с «Локомотивом» в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра состоится сегодня, 23 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

— Матч первого круга с «Локо» ты пропустил.

— Когда не находишься на поле, а наблюдаешь за футболом как фанат, совсем другие мысли и ощущения. Но это была одна из худших игр в сезоне, и в тот момент у нас был неудачный отрезок. Однако сейчас команда в хорошей форме. И главный фактор — мы играем дома, где болельщики всегда делают нас сильнее. Нам необходимо многое изменить перед ответной встречей. Нужно быть сфокусированными, готовыми сражаться. И, конечно же, реализовать свои моменты, — приводит слова Медины пресс-служба клуба на своём официальном сайте.