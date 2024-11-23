Три фаната «Реала» арестованы за проявление расизма в адрес Ямаля и Рафиньи

Три болельщика мадридского «Реала» были арестованы за проявление расизма в адрес нападающих «Барселоны» Ламина Ямаля и Рафиньи во время очного матча команд в 11-м туре испанской Примеры (0:4). Об этом информирует официальный аккаунт национальной полиции Испании в соцсети Х (ранее Twitter).

Сообщается, что задержанные проявляли ксенофобское поведение, попирающее достоинство и моральный облик игроков каталонского клуба.

Ранее в СМИ появлялась информация, что наиболее активно болельщики мадридского клуба начали оскорблять Ямаля после того, как он забил третий гол в ворота «Реала». Подчёркивалось, что расистским оскорблениям также подвергся нападающий сине-гранатовых Ансу Фати.

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