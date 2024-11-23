Семак отреагировал на высказывание Москвичёва о недоверии «Зенита» к своим воспитанникам

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал высказывание голкипера сине-бело-голубых Богдана Москвичёва, выступающего на правах аренды за «Оренбург», обвинившего санкт-петербургский клуб в недоверии к собственным воспитанникам.

«У каждого своё мнение. Мне кажется, мы даём возможность проявить себя всем, но этой возможностью нужно пользоваться. Думаю, у нас большое количество молодых игроков, которые всегда ездят с нами на сборы. Мы их проверяем в товарищеских матчах, во время тренировочного процесса. Но здесь не нужно ничего искать — здесь ситуация абсолютно простая. Кто сильнее, кто выигрывает конкуренцию, тот и играет», — приводит слова Семака пресс-служба клуба на своём официальном сайте.