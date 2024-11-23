Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак отреагировал на высказывание Москвичёва о недоверии «Зенита» к своим воспитанникам

Семак отреагировал на высказывание Москвичёва о недоверии «Зенита» к своим воспитанникам
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал высказывание голкипера сине-бело-голубых Богдана Москвичёва, выступающего на правах аренды за «Оренбург», обвинившего санкт-петербургский клуб в недоверии к собственным воспитанникам.

«У каждого своё мнение. Мне кажется, мы даём возможность проявить себя всем, но этой возможностью нужно пользоваться. Думаю, у нас большое количество молодых игроков, которые всегда ездят с нами на сборы. Мы их проверяем в товарищеских матчах, во время тренировочного процесса. Но здесь не нужно ничего искать — здесь ситуация абсолютно простая. Кто сильнее, кто выигрывает конкуренцию, тот и играет», — приводит слова Семака пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

Материалы по теме
Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Оренбургом» в матче 16-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android