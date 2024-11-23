«Ростов» одержал волевую победу над ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ

Завершился матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и «Ростов». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 14:15 мск. Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.

Первый гол в матче был забит на четвёртой минуте встречи. Автором забитого мяча стал бразильский защитник ЦСКА Келлвен. На 77-й минуте нападающий «Ростова» Егор Голенков сравнял счёт в матче. На 89-й минуте Голенков оформил дубль и вывел свою команду вперёд.

После 16 сыгранных туров московский ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Марко Николича имеют в своём активе 27 очков. «Ростов» набрал 20 очков после аналогичного количества матчей. Команда находится на восьмой строчке.