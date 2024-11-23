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Анчелотти отреагировал на информацию о наличии у Мбаппе психологических проблем

Анчелотти отреагировал на информацию о наличии у Мбаппе психологических проблем
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию, что нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе испытывает психологические проблемы, возникшие у него после скандальной поездки в Стокгольм, по итогу которой его обвинили в возможной причастности к изнасилованию девушки.

«Что за вопрос? Мне так не кажется. Я вижу, что он счастлив быть здесь. На мой взгляд, спекулировать на этом слишком некрасиво», — приводит слова Анчелотти Marca.

Также ранее сообщалось, что французский футболист переживает из-за тяжёлого старта карьеры в «Реале». В нынешнем сезоне он сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

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