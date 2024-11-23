ЦСКА — «Ростов»: Егор Голенков сравнял счёт на 77-й минуте

В эти минуты проходит матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский ЦСКА и «Ростов». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Стартовый свисток прозвучал в 14:15 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 1:1.

На 77-й минуте нападающий «Ростова» Егор Голенков сравнял счёт.

После 15 сыгранных туров московский ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Марко Николича имеют в своём активе 27 очков. «Ростов» набрал 17 очков после аналогичного количества матчей. Команда находится на восьмой строчке.