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Анчелотти: у Мбаппе есть качества зверя, его неудачная серия прервётся

Анчелотти: у Мбаппе есть качества зверя, его неудачная серия прервётся
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти уверен, что нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе сможет вернуть свою лучшую игровую форму.

«Все нападающие расстраиваются, если им не удаётся забить. Я вижу, что он [Мбаппе] мотивирован и счастлив тренироваться с товарищами по команде. [Неудачная] серия рано или поздно остановится. Завтра он проведёт отличный матч, это всего лишь вопрос времени. У него есть качества зверя, рано или поздно он докажет их», — приводит слова Анчелотти Marca.

Последний раз Мбаппе поражал ворота соперника 19 октября в матче 10-го тура испанской Примеры с «Сельтой». В той игре «сливочные» одержали победу со счётом 2:1.

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