Анчелотти: у Мбаппе есть качества зверя, его неудачная серия прервётся

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти уверен, что нападающий «сливочных» Килиан Мбаппе сможет вернуть свою лучшую игровую форму.

«Все нападающие расстраиваются, если им не удаётся забить. Я вижу, что он [Мбаппе] мотивирован и счастлив тренироваться с товарищами по команде. [Неудачная] серия рано или поздно остановится. Завтра он проведёт отличный матч, это всего лишь вопрос времени. У него есть качества зверя, рано или поздно он докажет их», — приводит слова Анчелотти Marca.

Последний раз Мбаппе поражал ворота соперника 19 октября в матче 10-го тура испанской Примеры с «Сельтой». В той игре «сливочные» одержали победу со счётом 2:1.

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